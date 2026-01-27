Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта бірыңғай цифрлық жүйе ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында деректерді орталықтандыруға және жасанды интеллектіні енгізуге бағытталған цифрлық экожүйе қалыптастыру ұсынылды. Бұл туралы ТКШ Қазорталығы жанындағы талдау және тұрақты даму қызметінің басшысы, Қоғамдық кеңестің хатшысы Гүлвира Әбетова мәлімдеді.
Оның айтуынша, бастама жобалық сипатқа ие және қазіргі таңда таныстыру форматында ұсынылып отыр.
— Біздің негізгі мақсатымыз тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласына қатысты барлық деректі бір орталыққа шоғырландыру, жобаларды іске асыруда бірыңғай стандарт қалыптастыру және жасанды интеллектіні енгізуге негіз болатын білім базасын құру, — деді Гүлвира Әбетова.
Спикердің сөзінше, бүгінде салада 700-ден астам ақпараттық жүйе бар, алайда деректердің өзара үйлеспеуі салдарынан тиімді аналитика жасау қиынға соғып отыр.
— Деректер неғұрлым толық әрі өзекті болса, қаржылық жоспарлау, тариф қалыптастыру және мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру да соғұрлым нақты әрі тиімді болады, — деп атап өтті ол.
Ұсынылып отырған жүйе электр энергиясы, жылумен және сумен жабдықтау, кәріз, газ, сондай-ақ ПИК, МИБ және басқарушы компаниялардың қызметіне қатысты деректерді біріктіруді көздейді. Бұл басқарушылық шешімдер қабылдауда адами факторды азайтып, мемлекеттік органдардың жүктемесін қысқартуға мүмкіндік береді.
— Барлық субъектілер жүйеге өз есептерін, сметаларын, тарифтері мен келісімшарттарын енгізсе, тұрғындар тарапынан қаражаттың қалай және қайда жұмсалатыны жөніндегі сұрақтар азаяды, — деді Қоғамдық кеңестің хатшысы.
Айта кетейік, коммуналдық секторға әртүрлі қаржы көздерінен 1,9 триллион теңге тартылады.