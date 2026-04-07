    22:52, 07 Сәуір 2026 | GMT +5

    Туристік іс-шаралар күнтізбесі: сәуірде қай өңірлерге барған дұрыс

    АСТАНА. KAZINFORM — Сәуір айында елімізде бірқатар ауқымды туристік іс-шара жоспарланған, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі.

    Бұл айда Қазақстан отандық және шетелдік туристерді кітап, қолөнер және технология әлемін біріктіретін жарқын оқиғалармен қарсы алады.

    — 22–26 сәуір күндері Астанада Eurasian Book Fair халықаралық кітап көрмесі өтеді. Көрме аясында жаңа кітаптардың таныстырылымы, авторлармен кездесулер және білім беру сессиялары ұйымдастырылады.

    — 23–24 сәуірде Жамбыл облысында «Тараз — қолөнершілер қаласы» этномәдени фестивалі ұйымдастырылады. Қонақтар қолөнер көшесін аралап, шеберлік сабақтарына қатысып, халық шеберлерінің бірегей туындыларымен таныса алады.

    — 26 сәуірде Қостанай облысында алғаш рет TechTrail Qostanai отбасылық техно-фестивалі өткізіледі. Бағдарламаға инженерлік квесттер, интерактивті зертханалар және өндіріс орындарына экскурсиялар енген.

    Еске сала кетейік, биыл ел бойынша 55 ірі мәдени-туристік іс-шара жоспарланған. 

    Бұдан бұрын хабарланғандай, елімізде туризм саласында кәсіби мамандар жетіспейді.

    Айнұр Тумакбаева
