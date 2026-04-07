Туристік іс-шаралар күнтізбесі: сәуірде қай өңірлерге барған дұрыс
АСТАНА. KAZINFORM — Сәуір айында елімізде бірқатар ауқымды туристік іс-шара жоспарланған, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі.
Бұл айда Қазақстан отандық және шетелдік туристерді кітап, қолөнер және технология әлемін біріктіретін жарқын оқиғалармен қарсы алады.
— 22–26 сәуір күндері Астанада Eurasian Book Fair халықаралық кітап көрмесі өтеді. Көрме аясында жаңа кітаптардың таныстырылымы, авторлармен кездесулер және білім беру сессиялары ұйымдастырылады.
— 23–24 сәуірде Жамбыл облысында «Тараз — қолөнершілер қаласы» этномәдени фестивалі ұйымдастырылады. Қонақтар қолөнер көшесін аралап, шеберлік сабақтарына қатысып, халық шеберлерінің бірегей туындыларымен таныса алады.
— 26 сәуірде Қостанай облысында алғаш рет TechTrail Qostanai отбасылық техно-фестивалі өткізіледі. Бағдарламаға инженерлік квесттер, интерактивті зертханалар және өндіріс орындарына экскурсиялар енген.
Еске сала кетейік, биыл ел бойынша 55 ірі мәдени-туристік іс-шара жоспарланған.
Бұдан бұрын хабарланғандай, елімізде туризм саласында кәсіби мамандар жетіспейді.