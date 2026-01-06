Туризм: 2025 жылы 80 мекеме «Сапа белгісін» иеленді
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы «Kazakh Tourism» ұлттық компаниясы туристік сала өкілдерінен «Сапа белгісі» бағдарламасына қатысуға 94 өтінім қабылдады. Кешенді бағалау мен дауыс беру қорытындысы бойынша 80 кәсіпорын талапқа сай екенін растаған.
«Сапа белгісі» бағдарламасы 2021 жылы «Kazakh Tourism» компаниясының бастамасымен іске қосылды. Оның басты мақсаты — қонақжайлылық мәдениетін және туристік қызметтердің сапасын арттыру.
— Осы уақыт аралығында 290 компания өз қызметінің ұлттық және халықаралық стандарттарға негізделген бағдарлама талаптарына сәйкестігін растады. «Сапа белгісі» «Very Nice» және «Nice» сынды екі деңгей бойынша беріледі, — делінген хабарламада.
Биыл өтінімдердің басым бөлігі Астана және Алматы қалаларынан, Түркістан және Алматы облыстарынан жолданды.
Компанияның мәліметінше, өтінімдер 5 санат бойынша қабылданған: «Орналастыру орындары», «Тамақтану орындары», «Туроператорлар», «Гидтерді оқыту» және «Халал-туризм саласындағы нысандар». «Сапа белгісі» иегерлерінің басым бөлігі орналастыру және қоғамдық тамақтану сегменттеріне тиесілі .
Қатысушыларды іріктеу рәсімі мемлекеттік органдар мен өңірлік кәсіпкерлер палаталары өкілдерінен құралған жұмыс тобының бағдарлама талаптарына сәйкестігін міндетті тексеруді қамтиды.
Еске сала кетейік, бүгін Үкімет басшысы Туризмді дамыту тұжырымдамасын түзетуді міндеттеді.