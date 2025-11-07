Түрік кофесі Еуропалық Одақтан мәдени мұра мәртебесін алды
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық Одақ түрік кофесіне Traditional Speciality Guaranteed (TSG) — «Кепілдендірілген дәстүрлі мамандану» мәртебесін ресми түрде берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл — Түркияның еуропалық дәстүрлі өнімдер тізіліміне алғаш рет енгізілген өнімі болып отыр. Бұл шешім түрік кофесінің бірегейлігі мен мәдени маңызын айқындайды.
Түрік кофесі — шығыс қонақжайлығы мен баяу әңгімелердің хош иісті символы. Енді ол Еуропалық Одақ тарапынан лайықты мойындауға ие болды. TSG мәртебесі — дәстүрлі дайындалу тәсілін және ерекше мәдени мәнін сақтаған өнімдерге берілетін атақ.
Түркия Сауда және биржалар одағының мәлімдеуінше, түрікше дайындалған кофе — жай ғана сусын емес, ұлттық болмыстың бір бөлігі. Оның тарихы XVI ғасырға, яғни кофе алғаш рет Ыстамбұлда пайда болған кезеңге дейін барады. Ол тез арада Осман сарайларындағы салтанатты қабылдаулар мен қаланың қарапайым көше кофеханаларының ажырамас бөлігіне айналған.
Түрік кофесін дайындау — шыдам мен шеберлікті қажет ететін өнер. Майда ұнтақталған кофе дәндері мыс «джезве» не «түрік» деп аталатын ыдыста баяу отта қайнатылады, үстінде қою көбік пайда болғанша. Дайын кофе шағын шыныаяқтарда, әдетте бір стакан сумен және бір тілім рақат-лукуммен бірге ұсынылады.
Еуропалық Одақтың бұл шешімімен түрік кофесі енді жай ғана танымал сусын емес, ресми түрде мәдени мұра мәртебесін иеленді.
Бұл — Түркия үшін өз дәстүріне деген құрметтің және ұлттық аспаздық мәдениетін әлемдік деңгейде ілгерілетудің маңызды қадамы.
Түріктердің өз сөзімен айтқанда: «Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır» — «Бір шыныаяқ кофе қырық жылдық естелік сыйлайды».
Енді бұл естелік те Еуропалық мұраның бір бөлігіне айналды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Дубайда ең қымбат бір шыныаяқ кофе дайындалғанын жазған едік.