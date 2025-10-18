Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің спорт министрлері Ташкентте бас қосты
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Ташкентте Түркі мемлекеттері ұйымына (ТМҰ) мүше елдердің жастар саясаты мен спорт саласына жауапты министрлерінің 9-шы отырысы өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Іс-шараға қатысқан қазақстандық делегацияны Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов бастап келді. Отырыста жастар саясаты саласындағы ынтымақтастықты нығайту, ұлттық және бірлескен бағдарламаларды іске асыру мүмкіндіктері талқыланды.
Сондай-ақ ведомство басшылары түркі елдерінің жастары арасында ортақ мәдени құндылықтарды ілгерілетуге ерекше назар аударды.
Отырыстың қорытындысы бойынша ТМҰ-ға мүше мемлекеттердің жастар саясаты және спорт саласындағы бірлескен келешек жоспары қабылданды.
Еске салайық, биыл 18 қыркүйекте Қырғызстан астанасында Түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшылары мен вице-президентінің отырысы өтті.
Сондай-ақ, 7 қазанда өткен Түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің XII саммитінде сөз сөйлеген Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев ұйымға мүше елдерді қауіпсіздікті одан әрі нығайтуға шақырды.