    Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің спорт министрлері Ташкентте бас қосты

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Ташкентте Түркі мемлекеттері ұйымына (ТМҰ) мүше елдердің жастар саясаты мен спорт саласына жауапты министрлерінің 9-шы отырысы өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    ТМҰ-ға мүше елдердің спорт министрлері Ташкентте бас қосты
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Іс-шараға қатысқан қазақстандық делегацияны Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов бастап келді. Отырыста жастар саясаты саласындағы ынтымақтастықты нығайту, ұлттық және бірлескен бағдарламаларды іске асыру мүмкіндіктері талқыланды.

    Сондай-ақ ведомство басшылары түркі елдерінің жастары арасында ортақ мәдени құндылықтарды ілгерілетуге ерекше назар аударды.

    Отырыстың қорытындысы бойынша ТМҰ-ға мүше мемлекеттердің жастар саясаты және спорт саласындағы бірлескен келешек жоспары қабылданды.

    Еске салайық, биыл 18 қыркүйекте Қырғызстан астанасында Түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшылары мен вице-президентінің отырысы өтті.

    Сондай-ақ, 7 қазанда өткен Түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің XII саммитінде сөз сөйлеген Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев ұйымға мүше елдерді қауіпсіздікті одан әрі нығайтуға шақырды.

