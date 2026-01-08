Түркия әуе тасымалы бойынша тарихи рекордты жаңартты
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Түркия әуежайлары рекордтық 247,2 млн жолаушыға қызмет көрсетті. Бұл республика тарихындағы ең жоғары көрсеткіш, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Өсім ішкі және халықаралық бағыттардың екеуінде де тіркелді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша әуе көлігін пайдаланған жолаушылар саны 247,2 млн адам, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 7 пайыздан астамға артық.
Әсіресе желтоқсан айы қарқынды болды: бір айдың ішінде жолаушылар ағыны 17,5 млн адамнан асты, ал жалпы әуе қозғалысы жылдық мәнде 11 пайыздан аса өсті.
Ішкі бағыттарда бір жылда 101 млн-нан астам жолаушы тасымалданса, халықаралық рейстерде шамамен 145 млн адам қызмет алды. Сонымен қатар жүк тасымалы көлемі де артты: Түркия әуежайлары арқылы 5 млн тоннадан астам жүк өтті.
Негізгі жүктеме дәстүрлі түрде Ыстанбұлға түсті. Қаланың жаңа әуежайы шамамен 84,5 млн жолаушыға қызмет көрсетсе, Сабиха Гөкчен әуежайы өз тарихында алғаш рет 48 млн жолаушы межесінен асты.
Курорттық өңірлер де жоғары көрсеткіш көрсетті. Туристік қалалардың әуежайлары шамамен 63 млн жолаушыны қабылдады. Бұл бағытта тағы да Анталья көш бастады — жыл ішінде 39 млн-нан астам адам.
Бұған дейін Түркия астанасында Этимесгут әскери аэродромын ауқымды жаңғырту басталғаны хабарланған болатын.
Ол 2026 жылғы шілдеде өтетін НАТО саммитіне дейін елдің басты VIP және мемлекеттік әуежайына айналмақ.