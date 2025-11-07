Анкарада жаңа VIP әуежай ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – Түркия астанасында Этимесгут әскери аэродромын ауқымды жаңғырту басталды. Ол 2026 жылдың шілдесінде өтетін НАТО саммитіне орай елдің негізгі VIP және үкіметтік әуежайына айналады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Анкара жаңа стратегиялық нысан – мемлекеттік маңызы бар VIP әуежайын салуға дайындалып жатыр. Жобада 1930 жылдары құрылған және Мұстафа Кемал Ататүрік бір кездері планерлер мектебінің ашылуына жеке өзі қатысқан ең көне әуежай – Этимесгутті толықтай қайта құру қарастырылған.
Түрік БАҚ мәліметінше, жаңа әуежайды басқару Түркия мемлекеттік әуежайлары басқармасына (DHMI) беріледі, бұл ретте жер Қарулы Күштер Бас штабының меншігінде қалады. Жұмысты түріктің Sera İnşaat компаниясы жүргізіп отыр, ал құрылысты аяқтау 2026 жылдың шілдесіне, Анкарадағы НАТО саммитіне қарсы жоспарланған.
Жобаға айтарлықтай техникалық және инфрақұрылымдық өзгерістер кіреді:
* Ұшу-қону жолағы 3 км-ге дейін ұзартылып, 60 метрге дейін кеңейтіледі.
* Бір уақытта 50 ұшаққа қызмет етуге есептелген екі үлкен перрон салынады.
• Әуежай Airbus A380 сияқты ең ірі ұшақтардан басқа барлық дерлік ұшақ түрлерін қабылдай алады.
• Президенттер, премьер-министрлер және ресми делегацияларға арналған ауданы 2400 м² болатын заманауи терминал салынады.
Сонымен бірге, әуежай коммерциялық рейстер үшін жабық болады – оны тек үкіметтік ұшақтар мен VIP қонақтар пайдалана алады.
Бұған дейін Ыстанбұл халықаралық әуежайы (İGA) жыл сайынғы бес жұлдызды әуежайлар рейтингі бойынша отбасылы адамдар үшін әлемдегі ең жайлы әуежай атанғанын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ Ыстанбұл әуежайы Еуропадағы ең көп жұмыс істейтін әуе айлақтарының рейтингін қайта бастап, әуе қатынасының қарқындылығы бойынша әлемдік рейтингте бесінші орынды иеленгенін жаздық.