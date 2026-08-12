Түркия жағажайларын заңсыз пайдаланудың алдын алу үшін бақылау күшейтілді
АСТАНА.KAZINFORM - Түркия жағажайды заңсыз пайдаланудың алдын алу үшін биліктің жағалауды басқару өкілеттігін кеңейтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
2026 жылдың 9 тамызындағы мемлекеттік мүлікті басқару ережелеріне енгізілген түзетулер Түркияның ресми хабаршысында жарияланды. Жаңа ережелер жағалау аймақтарына қолданылады.
Қоршаған орта, урбанизация және климаттың өзгеруі министрлігі бекіткен заңға енгізілген түзетулерге сәйкес, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, қауіпсіздік, тазалау және жағалауды басқарудың басқа да жұмыстарын тек муниципалитеттер мен жергілікті өзін-өзі басқару бірлестіктері ғана емес, сонымен қатар министрліктің тиісті департаменттері де жүзеге асырады.
Жағалау аумақтары министрліктің орталық кеңсесіне, оның айналым капиталын басқару бөлімшесіне, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдарға, ұйымдарға және олардың еншілес компанияларына жалға беріледі. Бұл мақсатта арнайы хаттамалар жасалады.
Министрлік жаңа жүйе жағалау сызығын қоғамдық пайдалануға ашық және қоғамдық мүддеге қызмет ететін аумақтар ретінде сақтауға бағытталғанын мәлімдеді. Әсіресе, муниципалитеттер тиісті хаттамаларды белгілемеген аймақтарға назар аударады. Бұл жерді заңсыз қолдану және онымен байланысты залалдың алдын алуға көмектесуі тиіс.
Министрлік сонымен қатар жағажайларды қалай болса солай пайдаланбауды және келушілерге қажетті жағдай жасауды жоспарлап отыр. Оларға арнайы жуынатын орын, баспана, киім ауыстыратын кабина және дәретханалар кіреді.
Билік жағажайлардың табиғи құрылымын және жағалауды қорғау мен қоғамдық пайдалану арасындағы тепе-теңдікті сақтай отырып, оларды ұйымдастырылған түрде пайдалануды қамтамасыз етуге үміттенеді.
Бұған дейін Түркияда 44 орман өртіне қатысты тергеу жүргізіліп, күдіктілер қамауға алынды.