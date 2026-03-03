Түркия жаңа жел энергетикасы қуаттылығы бойынша еуропалық көшбасшылар қатарында
АСТАНА.KAZINFORM - Түркия 2025 жылы пайдалануға берілген жаңа жел энергетикасы қуаттылығы бойынша Еуропада екінші орынға ие болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Құрлық тұтастай алғанда жел энергетикасы бойынша рекорд орнатты, саланың жалпы қуаты 300 гигаваттан асты.
Өткен жылы Түркия Еуропаның жел энергетикасы нарығында көшбасшылардың біріне айналды, пайдалануға берілген жаңа қуаттар бойынша екінші орын алды. Бұл деректер WindEurope салалық қауымдастығы дайындаған «Еуропадағы жел энергетикасы: 2025 жылғы статистика және 2026–2030 жылдарға арналған болжам» атты жылдық есепте келтірілген.
Есепке сәйкес, 2025 жылы Еуропада 19 100 мегаватт жаңа жел энергетикасы қуаттылығы пайдалануға берілді. Оның шамамен 90%-ы құрлықтағы жел электр станциялары болды. Атап айтқанда, пайдалануға берілген құрлықтағы қуат көлемі 17,2 гигаватқа жетті, бұл рекордтық көрсеткіш.
2025 жылдың соңындағы жағдай бойынша Еуропадағы орнатылған жел энергетикасының жалпы қуаты 304 гигаватқа жетті. Оның 265 гигаваты құрлықтағы жобалар, ал 39 гигаваты теңіздегі жобалар.
Сарапшылар жел энергиясының өсуі Еуропаның энергетикалық көшуінің және энергетикалық қауіпсіздікті нығайтудың негізгі элементі болып қала беретінін атап өтті. Түркияның рейтингтегі жоғары орны оның жаңартылатын энергия секторының белсенді дамуын және елдің аймақтық энергетикалық баланстағы рөлінің артуын көрсетеді.
Бұған дейін соңғы жылдары іске қосылған рекордтық жаңа қуаттардың арқасында Түркияның жел энергетикасы секторы тұрақты түрде өсіп келе жатқанын хабарлаған едік.
Түркияның энергия жүйесінде күн мен жел үлесі 33 пайызға жетті.