Түркияда цифрлық егемендікті нығайту мәселесі талқыланып жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Түркия Президентінің коммуникациялар дирекциясының директоры Бурханеттин Дюран киберкеңістіктегі ел мүддесін қорғау үшін шұғыл құқықтық шара қабылдауға шақырды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
Түркия заңнамалық бастамалар арқылы цифрлық егемендігін тез арада нығайтуы керек, деп мәлімдеді ведомство басшысы.
Ол киберкеңістік қазіргі уақытта жеке елдер тарапынан ұлттық егемендіктің бөлігі ретінде қарастырылатынын және тиісті құқықтық және институционалдық реттеуді қажет ететінін мәлімдеді. Түркия да бұл саладағы жаһандық өзгерістерге бейімделуге мәжбүр.
Дюран елдің цифрлық салада «көп өлшемді» қиындықтарға тап болып отырғанын атап өтті – балаларды онлайн қорғаудан бастап, маңызды үкіметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дейін. Осыны ескере отырып, ол шұғыл жауап шаралары қажет деп санайды.
Дюран сонымен қатар қоғамдық қабылдауды қалыптастырудағы цифрлық платформалар мен әлеуметтік медианың рөлін атап өтті. Ол алгоритмдер ақпаратты қабылдауға әсер ете алатынын және әлеуметтік медианың өзі гибридті қақтығыстарда құрал ретінде жиі қолданылып жатқанын мәлімдеді.
Ол бұған дейін қазіргі заманғы қақтығыстар дәстүрлі әскери әрекеттерден тыс, көбінесе ақпараттық және цифрлық ортада дамиды, мұнда қоғамдық пікірді басқару маңызды рөл атқарады деген пікір білдірген.
Бұған дейін Түркия полициясы елдің 24 провинциясында ауқымды киберқылмыстық операция жүргізіп, нәтижесінде 360 адам тұтқындалғаны хабарланған болатын.