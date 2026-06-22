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    Түркияда жасөспірім үйлену тойының қонақтарын абайсызда жарақаттады

    АСТАНА. KAZINFORM — Оқиға Түркияның Денизли провинциясында қалыңдықты ата-анасының үйінен әкету рәсімі кезінде болды, деп хабарлайды Milliyet

    Түркияда жасөспірім үйлену тойының қонақтарын абайсызда жарақаттады
    Фото: Milliyet

    Үйлену тойында жүрген 15 жастағы жасөспірім қалыңдық үйден шығып бара жатқан сәтте ауаға мылтық атпақ болды. Алайда оқтар жерге тайқып тиіп, үйлену тойына келген 11 қонақты жарақаттады.

    Зардап шеккеннің барлығы ауруханаға жеткізілді. Басылымның мәліметінше, олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.

    Жасөспірім түсініктеме беру үшін жандармерия бөлімшесіне жеткізілді, тергеу басталды.

    Осыған дейін Ауғанстанда үйлену тойындағы бірқатар рәсімге тыйым салынғанын жаздық.

    Той Түркия Әлем жаңалықтары Қару-жарақ
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
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