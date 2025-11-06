Түркиядағы инфляция біртіндеп баяулап келеді, бірақ баға әлі өсіп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM — 2025 жылдың қазан айында Түркиядағы жылдық инфляция қыркүйекпен салыстырғанда орташа баяулауды көрсетіп, 32,87%-ға дейін төмендеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Түркия статистика институтының (TÜİK) мәліметі бойынша, бағалар ай ішінде 2,55%-ға өсті, бұл жыл басынан бергі ең төменгі өсу қарқындарының бірі. Сонымен қатар, қазан айындағы инфляция деректері елдегі баға қысымының біртіндеп төмендегенін көрсетті. Тұтыну бағалары әлі де өсуді жалғастырып келеді, бірақ жылдық инфляция қыркүйектегі 33,29%-дан 32,87%-ға дейін төмендеді.
Бағаның айтарлықтай өсуіне қарамастан, бұл үрдіс жазда басталған инфляция қысымының баяулағанын көрсетеді. Қаңтардан бастап, жылдық инфляция 42%-дан сәл ғана асып, көрсеткіш тұрақты түрде төмендеді.
Ай сайынғы динамика бағаның өсуі соңғы айларда Түркия Орталық банкі мақсатынан жоғарылағанын көрсетті, яғни 1,3%-дан 3%-ға дейін ауытқып тұрды. Ең үлкен өсім қаңтар айында тіркелді (+5,03%), содан кейін инфляция біртіндеп төмендей бастады.
Экономистер жағдайдың жақсаруын ақша-кредит саясаты шараларымен және лираның салыстырмалы түрде тұрақтануымен байланыстырады. Алайда, жылдық өсімнің баяулауына қарамастан, баға өсімі жалғасып отыр.
Егер бұл үрдіс жалғаса берсе, инфляция жыл соңына дейін 30%-дан төмен түсуі мүмкін, бірақ сарапшылар маусымдық факторлар мен сыртқы экономикалық ауытқуларға байланысты қалпына келу қаупі сақталып отырғанын ескертеді.
Біз бұған дейін Түркиядағы инфляция 33,5%-ға дейін баяулағанын хабарлаған едік.