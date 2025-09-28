20:15, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Түркияның батысындағы Кутахья провинциясында 5,4 балдық жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Түркиядағы Кутахья провинциясында жер сілкінді.
Бұл туралы Түркияның Апаттар және төтенше жағдайларды басқару басқармасының (AFAD) сайтында хабарланды.
Жерасты дүмпуі жергілікті уақыт бойынша 12:59-да тіркелген. Оны көрші облыстардың тұрғындары да сезген.
Жер сілкінісінің ошағы Симав аймағында болды. Қайнар көзі 8,46 км тереңдікте орналасқан.
Әзірге зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.
