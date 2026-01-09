KZ
    11:32, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Түркияның қорғаныс-өнеркәсіп кешенінің экспорты 10 млрд доллардан асты

    АСТАНА. KAZINFORM – Түркия 2025 жылдың соңына қарай қорғаныс және авиация экспорты бойынша жаңа рекорд орнатты, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    Турция экспортировала оборонную продукцию на рекордные $10 млрд
    Фото: haber.aero

    Түркия Президенті әкімшілігі жанындағы Қорғаныс өнеркәсібі басқармасының басшысы Халук Гёргюннің мәлімдеуінше, елдің қорғаныс және авиация өнеркәсібіндегі экспорты өткен жылы 10 млрд доллардан асты.

    - Нәтижелер күткеннен де асып түсті. Бұл Түркияның жалпы экспорт көрсеткіштері бойынша да, қорғаныс өнеркәсібінде де рекордтар жаңарған жыл болды, - деп атап өтті ол.

    Оның айтуынша, бұл сектордағы экспорт 2024 жылы 7,1 млрд долларды құраса, 2025 жылы шамамен 48%-ға артып, 10,5 млрд долларға жетті.

    Бұған дейін Түркия 2025 жылдың ақпан айында қорғаныс және аэроғарыш өнімдері экспортының максималды өсімін көрсеткенін жаздық.

    Сондай-ақ Түркия әуе тасымалы бойынша тарихи рекордты жаңартқанын хабарладық.

    Зарина Туғанбаева
    Автор
