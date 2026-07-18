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    Түркияның Малатия провинциясында 5 балдық жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін таңертең Түркияның Малатия провинциясының Батталгази ауданында 5 балдық жер сілкінісі болды. Жер сілкінісінің эпицентрі 15,59 шақырым тереңдікте орналасқан, деп хабарлайды Анадолы.

    Мексикада 6,0 балдық жер сілкінісі болды
    Фото: hurriyet.com.tr

    Түркияның Апаттарды алдын алу басқармасының (AFAD) мәліметі бойынша, жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 6:20-да тіркелген.

    Жер сілкінісінің эпицентрі 15,59 шақырым тереңдікте орналасқан.

    Бұған дейін Түркияның Малатия өңірінде бір минутта екі мәрте жер сілкінген.

     

    Түркия Әлем жаңалықтары Жер сілкінісі
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
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