    14:54, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Түркияның Мәрмәр теңізі жағалаудан 20 метрге шегінген

    АСТАНА.KAZINFORM — Бұл құбылыс Түркияның батысындағы Текирдагтың Мармара Эреглиси ауданында байқалып, жергілікті тұрғындар арасында алаңдаушылық тудырды, деп хабарлайды Habertürk.  

    Түркияның Мәрмәр теңізі жағалаудан 20 метрге шегінген
    Фото: ТАСС

    Су тартылған жерлерде құмды аралдар пайда болып, бірнеше қайық таяз жерлерде қалып қойжы. Жағалаудағы бұл көрініс жергілікті тұрғындар арасында алаңдаушылық тудырды.

    — Мен теңіз суының бұлай тартылғанын соңғы рет үш жыл бұрын көрдім. Ол кезде де су шамамен осы мөлшерде шегінді. Өткен аптаға дейін теңіз деңгейі қалыпты деңгейде болды. Бізді таңдандырғаны — судың өте қысқа мерзімде тартылып қалуы, — деді жергілікті тұрғын Сезер Акча.

    Су деңгейінің күрт тартылу себебі әзірге нақтыланған жоқ.

    Бұған дейін түрік ғалымы Түркияның Мәрмәр теңізіне төнетін негізгі сейсмикалық қауіпті анықтаған болатын.

    Еркежан Смағұлова
    Автор
