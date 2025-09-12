Түркияның Орталық банкі пайыздық мөлшерлемені 40,5 пайызға дейін төмендетті
АСТАНА. KAZINFORM — Түркияның Орталық банкі негізгі пайыздық мөлшерлемені 250 базистік тармаққа төмендетіп, 40,5 пайызға дейін жеткізу туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Белгілі болғандай, жалғасып жатқан инфляция қысымы мен валюта бағамының тұрақсыздығын ескерсек, бағамның төмендеуі кейбір сарапшы үшін күтпеген қадам болды. Алайда, Орталық банк өкілдері бұл қадам экономикалық белсенділікті ынталандыруға және ішкі сұранысты қолдауға бағытталғанын айтты.
Реттеушінің ресми мәлімдемесінде сондай-ақ ақша-несие саясаты икемді болып қала беретіні және орта мерзімді перспективада баға тұрақтылығына қол жеткізуге бағытталғаны баса айтылған.
Экономистер қазіргі қысқарту әсіресе үкіметтің экономикалық өсуді жеделдету әрекеті аясында Түркия Орталық банкі саясатының жаңа кезеңінің басталуын көрсетуі мүмкін екенін атап өтті.
Алдағы кезеңде Орталық банк макроэкономикалық көрсеткіштер мониторингін жалғастырады және ішкі және сыртқы нарықтағы жағдайдың дамуына байланысты шара қабылдауы мүмкін.
Бұған дейін тамыз айында Түркияда инфляцияның жылдық көрсеткіште 32,95 пайызға жеткенін жазған болатынбыз. Салыстырмалы түрде тұтынушылық баға 2,04%-ға өсті.