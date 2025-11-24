KZ
    Түрікменстан Президенті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедовті қарсы алды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Астана халықаралық әуежайында мәртебелі мейманның келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеді.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Еске салсақ Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Түрікменстан Президенті Қазақстанға келетінін хабарлаған едік

    Айта кетелік Президент Еуропа Одағының Орталық Азия жөніндегі арнайы өкілін қабылдаған еді

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
