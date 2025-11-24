KZ
    17:41, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Түрікменстан Президентінің Қазақстанға сапарында қандай келіссөздер өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі, Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Айбек Смадияров Түрікменстан Президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапарында қай салаларда келіссөздер жүргізілетінін айтты. 

    Фото: Kazinform; Pixabay; Peretz Partensky

    Сапар бағдарламасында жоғары деңгейдегі келіссөздер көзделген, оның барысында тараптар Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту перспективаларын қарастырады.

    — Сауда-экономикалық және көліктік-логистикалық ынтымақтастықты кеңейтуге, энергетика саласындағы өзара іс-қимылға, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық алмасулар мәселелеріне ерекше назар аударылатын болады. Өңірлік қауіпсіздік пен халықаралық ұйымдардағы күш-жігерді үйлестірудің өзекті аспектілері талқыланады деп күтілуде, — деді ҚР СІМ ресми өкілі елордада өткен брифингте.

    Келіссөздер қорытындысы бойынша қазақ-түрікмен ынтымақтастығын тереңдетуге бағытталған бірқатар екіжақты құжаттарға қол қою жоспарланып отыр.

    Айта кетейік, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Астанаға мемлекеттік сапармен Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов келді.

    Соңғы отыз жылдан аса уақыт ішінде Астана мен Ашхабад саяси, экономикалық және көлік-логистикалық салаларды қамтитын өзара ынтымақтастықты тұрақты дамытты.

    Айжан Серікжанқызы
    Автор
