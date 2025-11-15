Түркістан қаласында 500 орындық тергеу изоляторы салынады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан қаласында облыс әкімінің бірінші орынбасары Зұлпыхар Жолдасовтың төрағалымен өткен қылмыстық-атқару жүйесіндегі өзекті мәселелерге қатысты мәжілісте өңірде тергеу изоляторын салу мәселесі талқыланды.
Облыс әкімдігі баспасөз қызметінің мәліметінше, жиын барысында Түркістан облысы ҚАЖ департаментінің әкімшілік ғимаратының жай-күйі, Түркістан қаласында 500 орындық тергеу изоляторы мен 50 орындық арнайы қабылдағыш салу, бейнебақылау жүйесін орнату, № 55 мекеменің қауіпсіздік инфрақұрылымы, мектеп пен колледж ғимараттарын теңгерімге өткізу, өндірістік қызметті дамыту, № 55 мекеменің әкімшілік ғимаратын жөндеу және пробация қызметін материалдық-техникалық тұрғыда жабдықтау мәселелері сөз болды.
Мәжілісте облыс әкімінің бірінші орынбасары Зұлпыхар Сансызбайұлы нақты тапсырмалар берді.
— Пробация есебінде тұрған азаматтар үшін сұранысқа ие мамандықтар бойынша жұмыс орындарын көбейту қажет. Сонымен қатар Президент Әкімшілігі басшысының 2025 жылғы 20 қазандағы ҚАЖ жүйесіне қатысты хаттамалық тапсырмаларын орындау мақсатында Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша ҚАЖ департаменті мен әкімдік басқармалары бірлесе жұмыс жүргізуі тиіс. Барлық тапсырма белгіленген мерзімде орындалуы қажет. Облыс аумағында пробация үйлерін ашу мәселесі пысықталып, іске асырылуы қамтамасыз етілсін, — деді ол.
Жиын қорытындысында саладағы кемшіліктерді жою бойынша жауапты мекемелерге нақты тапсырмалар жүктелді.
