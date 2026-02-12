Түркістан облысынан Алматыға қарай барлық көлік түрлерінің қозғалысы шектелді
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты Алматы бағытында барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды.
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, өңір полицейлері күшейтілген режимде тәулік бойы қызмет атқарып жатыр.
Тәртіп сақшылары жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін сақтау жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жол шетіне шығып кеткен автокөліктерге көмек көрсетіп жатыр.
– Көршілес облыстарда қалың қар жауып, республикалық маңызы бар автожолдарда көлік қозғалысы қиындауына байланысты Шымкент бағытынан Тараз және Алматы қалаларына қарай барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, – делінген хабарламада.
Полиция өкілдері өңір тұрғындары мен қонақтарын жол ережелерін қатаң сақтауға, алыс жолға шықпауға және жолда барынша мұқият болуға шақырды.
Бұдан бұрын 12 ақпанда қолайсыз ауа райына байланысты республикалық маңызы бар бірқатар автожол учаскелерінде қозғалыс шектелгенін жазған едік.