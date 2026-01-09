Түркістан облысында 470-ке жуық құрылыс нысаны заң бұзған
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — 2025 жылдың қорытындысы бойынша Түркістан облысындағы 469 құрылыс нысанында заң бұзу анықталып, құрылыс салушыларға 325 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды.
Заңсыз салынған 40 нысанды мәжбүрлеп бұздыру жөнінде сотқа талап-арыз жолданып, оның 5-еуіне қатысты бұзу туралы сот шешімі шықты. Сонымен қатар түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде 16 нысан құрылыс иелерінің өз қаражаты есебінен бұзылды. Жалпы облыс бойынша 1722 нысанның құрылысы басталып, мемлекеттік бақылауға алынды.
Аталған ахуал Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровке баяндалып, биылғы жылға арналған нақты жоспарлар айқындалды. Өңір дамуына тұсау болып отырған заңсыз құрылыстармен күресті күшейткен аймақ басшысы заңсыздыққа тосқауыл қоюмен қатар, бюрократияға жол бермеу жөнінде қатаң талап қойды.
— Заңсыз салынған әрбір нысан — тек жеке тәртіп бұзушылық емес, бұл мемлекеттік жоспарлау жүйесіне, құрылыс саясатына тікелей соққы. Біз бір жағынан заңсыз құрылыспен күресуіміз керек, екінші жағынан заңды жолмен рәсімделетін нысандардың жолын жеңілдетуіміз қажет. Адамдар айлап, жылдап құжат жинап, табалдырық тоздырмауы тиіс. Бюрократия — заңсыздықтың басты себептерінің бірі. Заңсыз салынған құрылыс нысандары талапқа сәйкес ретке келтірілуі тиіс. Аудан, қала әкімдіктері салынып қойған құрылыстарға рұқсат құжаттарын рәсімдеп беру практикасын тоқтатуды қатаң түрде тапсырамын. Оған әр аудан, қала басшысы жеке жауапты, — деді ол.
Аймақ басшысы шекара аумақтарында, демалыс және рекреациялық аймақтарда өз бетінше құрылыс салуға қатаң тыйым салынатынын да ескертті. Сонымен қатар тек жазалау шараларымен шектелмей, заңсыздыққа алып келетін жүйелі кемшіліктерді жою қажеттігін айтты.
Осыған байланысты құрылыс саласындағы цифрландыруды күшейту, жергілікті деңгейде шешім қабылдау мерзімдерін қысқарту бойынша нақты тапсырмалар берілді. Заңсыз құрылыстарға дер кезінде шара қолданбаған лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі қатаң қаралатыны ескертілді.
Облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы басшысының міндетін атқарушы Тарту Байтұрсыновтың мәліметінше, 2025 жылы бюджет қаражаты есебінен салынып жатқан 100 құрылыс нысанында заң бұзу анықталған.
— 121 құрылыс субъектісіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданды. Нәтижесінде 103 миллион теңге айыппұл салынып, бірқатар құрылыс компаниясының лицензиялары бойынша жекелеген жұмыс түрлері тоқтатылды, — деді ол.
Бұдан бұрын Түркістан облысында құрылысына 8,5 млрд теңге жұмсалған жаңа мектеп апатты жағдайда тұрғанын жазған едік.