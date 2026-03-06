Түркістан облысында 8 мыңнан астам кәсіпкерлік нысанның 4,8 млрд теңге салық берешегі бар
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Микро және шағын бизнес өкілдері 31 наурызға дейін салық берешегін толық өтеген жағдайда есептелген өсімпұл мен айыппұл кешіріледі.
Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Берешектермен жұмыс басқармасының басшысы Меруерт Ибрагимованың айтуынша, Қаржы министрлігінің бұйрығымен микро және шағын кәсіпкерлік нысандары үшін салық қағидалары бекітілген.
Аталған қағидаға сәйкес, микро және шағын кәсіпкерлік нысандарының 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салық берешегі толық өтелсе, оған есептелген өсімпұлдар мен айыппұлдар есептен шығарылады.
– Қазіргі таңда Түркістан облысында 8 435 микро және шағын кәсіпкерлік нысанның жалпы салық берешегі 4,8 млрд теңгеге жеткен. Кәсіпкерлер 31 наурызға дейін берешегін толық өтеуі тиіс. Осы жағдайда мемлекеттік кірістер органы үш жұмыс күні ішінде өсімпұлды есептен шығару туралы шешім қабылдайды. Бұл шаралар жаңа салық кодексіне өтпелі кезеңде кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында енгізілген, – деді ол.
Спикердің сөзінше, егер салық берешегі өтелмесе, салық органы банктік шоттар мен кассалар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарады. Бұл шара 20 жұмыс күні ішінде берешекті өтеу немесе дебиторлық берешекті растау туралы хабарлама орындалмаған жағдайда қолданылады.
– Егер салық берешегі 20 АЕК-ке дейін болса, салық төлеушіге тек берешектің қалыптасқаны туралы хабарлама жіберіледі. 20-45 АЕК аралығындағы берешек кезінде берешекті өтеу туралы хабарлама жолданып, банктік шоттар мен касса бойынша шығыс операциялары тоқтатылады. Ал 45 АЕК-тен асатын берешек болса, барлық мәжбүрлеп өндіру шаралары қолданылады. Сонымен қатар 27 000 АЕК-тен асатын берешек 3 ай ішінде өтелмесе, сот санкциясы немесе еліміздің аумағынан шығуға уақытша шектеу қойылуы мүмкін, – деді Меруерт Ибрагимова.
Жеке тұлғаларға қатысты да нақты тәртіп белгіленген. Салық берешегі туындаған жағдайда берешекті өтеу туралы хабарлама 20 жұмыс күнінен кешіктірілмей жолданады. Егер талаптар 5 жұмыс күні ішінде орындалмаса, мәжбүрлеп орындату үшін жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына жіберіледі.
