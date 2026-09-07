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    Түркістан облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қоры қанша айға жетеді

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру бағытында бірқатар шара қабылданған. Алайда жекелеген сауда орындарында белгіленген талаптардың сақталмауы әлі де кездеседі. Жыл басынан бері сауда үстемесін негізсіз арттырудың 93 фактісі анықталды.

    азық-түлік
    Фото: ҚР АШМ

    Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 27 түрі өндіріледі. Оның 22 түрі бойынша ішкі нарықтың қажеттілігі толық қамтамасыз етіледі. Атап айтқанда, қызанақ өндірісі ішкі қажеттіліктен 10 есе, бірінші сұрыпты бидай ұны – 9,1 есе, қырыққабат – 6,4 есе, қияр – 5 есе, сүт – 4,2 есе, пияз – 3,3 есе жоғары.

    Ведомствоның хабарлауынша, бағаны тұрақты бақылауда ұстау үшін тұрақты мониторинг жұмыстары қолға алынған. Мәселен, жыл басынан бері өңірде сауда үстемесін негізсіз арттырудың 93 фактісі анықталып, тиісті әкімшілік шаралар қабылданған.

    – Жыл басынан бері тұрақтандыру қорына 20 мың тонна әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауары сатып алынды. Айналым схемасы, форвардтық келісімшарттар және қоймадағы қорларды қоса есептегенде, өңірде жалпы 22 мың тонна азық-түлік қоры қалыптастырылған. Бұл қор облыстың қажеттілігін 6 айға дейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, – делінген басқарма мәліметінде.

    Сондай-ақ қазір Түркістан, Кентау және Арыс қалаларында 42 әлеуметтік дүкен жұмыс істейді. Онда негізгі азық-түлік тауарлары нарықтағы бағадан орта есеппен 20-30 пайызға төмен сатылады. Бұдан бөлек, азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында 70 ірі супермаркетпен және 10 тауар өндірушімен меморандум жасалған.

    Бұған дейін Түркістан облысындағы көкөніс сақтау қоймаларының жай-күйі туралы жазған едік

    Азық-түлік Сауда Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Авторлар