    02:08, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Түркістан облысында екі адам мінген көлік суға түсіп кетті

    АСТАНА. KAZINFORM - Түркістан облысы Сайран ауданы Қарашық ауылындағы Қарашық каналына белгісіз жағдайда екі адам мінген жеңіл көлік суға түсіп кетті.

    Түркістан облысында екі адам мінген көлік суға түсіп кетті
    Фото: видеодан алынған скрин

    ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, құтқарушылар мен полиция қызметкерлерінің үйлесімді және жедел әрекетінің арқасында құтқару арқанының көмегімен адамдар қауіпсіз жерге шығарылды.

    Сонымен қатар, арнайы авариялық-құтқару көлігінің көмегімен автокөлік те судан шығарылды. Зардап шеккендер жоқ.

    ТЖМ төтенше жағдай кезінде 112 нөміріне хабарласу керектігін еске салады.

    Тегтер:
    Оқиға ТЖД Өңірлердегі төтенше жағдай ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
