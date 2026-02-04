KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:39, 04 Ақпан 2026 | GMT +5

    Түркістан облысында ер адам пойыз астына түсіп, қаза тапты

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысындағы Қостүйін станциясында қайғылы жағдай тіркелді. Теміржол қызметкері №77 жолаушылар пойызының астына түсіп, ауыр жарақатынан оқиға орнында көз жұмды.

    Фото: Тұрғындардан

    Алдын ала мәліметтерге сәйкес, пойыз шамамен 78 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан. Қауіп туындаған сәтте машинист шұғыл тежегішті іске қосқанымен, теміржолшы жолдан шығып үлгермеген.

    – Түркістан станциясының желілік полиция бөлімі абайсызда адам өліміне әкеп соққан теміржол көлігі жүрісі немесе оларды пайдалану қауіпсіздігі қағидаларын бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта іс бойынша оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, – деп хабарлады Көліктегі полиция департаменті.

    Ведомство өкілдері Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайтынын мәлім етті.

    Бұдан бұрын Жетісу облысында пойыз кенеттен жолға шыққан кісіні басып кеткенін жазған едік

    Сәбит Тастанбек
    Автор
