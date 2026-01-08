KZ
    Түркістан облысында күріш өңдеу цехы іске қосылды

    АСТАНА. KAZINFОRM - Жетісай қаласында кәсіпкер Ақбаян Алтауова күріш өңдейтін цех ашты. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі хабарлады.

    күріш
    Фото: ҚР АШМ

    Қажетті жабдықтар кәсіпкердің Қытайдан тартылған 190 млн теңге көлеміндегі инвестициялық қаражаты есебінен сатып алынды.

    Цехтың тәуліктік қуаттылығы — 7 тонна шикізат. Дайын өнім өңірдегі сауда нүктелерінде, сондай-ақ Шымкент және Алматы қалаларында сатылып жатыр.
    Кәсіпкер мемлекеттік қолдау шараларын тиімді пайдаланып, өз бизнесін кеңейтуді жоспарлап отыр.

    Айта кетейік, соңғы 5 жылда Жетісай қаласына 94,5 млрд теңге көлемінде инвестиция тартылған.

    Жалпы 8 жоба жүзеге асырылды. Алдағы жылдарға тағы 6 жобаны қолға алу межеленіп отыр.

    Бұған дейін Қызылорданың күрішінен қамысына дейін экспортталып жатқанын жазған едік.

    Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтын жетілдіруге республикалық бюджеттен 4,1 млрд теңге бөлінеді. Бұл туралы Сенат депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған.

     

