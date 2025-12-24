KZ
    16:03, 24 Желтоқсан 2025

    Түркістан облысында мұнай өнімдерін заңсыз тасымалдаудың 260 фактісі анықталды

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Өзбекстанмен шекаралас аймақтарда жанар-жағармайды көрші елге заңсыз тасымалдауды тоқтату мақсатында рейдтік іс-шаралар жүргізіліп жатыр.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше, жыл басынан бері өңірде мұнай өнімдерін заңсыз шығарудың 260 дерегі анықталған. Нәтижесінде сот шешімімен 15 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынды.

    – Облыс көлемінде Өзбекстанмен шектесетін 6 кеден бекеті және 2 бақылап-өткізу пункті жұмыс істейді. Биыл 24,7 тонна бензин мен 35,3 тонна дизель отыны тәркіленді. Көлік құралдарының салмақтық және көлемдік талаптарын бұзудың 3 769 фактісі тіркеліп, 159 миллион теңге көлемінде айыппұл өндірілді, – деді департаменттің Тауарлар шығарылғаннан кейінгі кедендік бақылау басқармасының басшысы Айдос Қадірбердиев.

    Түркістан облысы кәсіпкерлік және сауда басқармасының ақпаратына сәйкес, 24 желтоқсандағы жағдай бойынша өңірде АИ-92 маркалы бензиннің бағасы – 225 теңге, АИ-95 – 295 теңге, ал дизель отынының орташа бағасы – 333 теңге.

    Бұдан бұрын Түркістан облысында 89 жанармай құю бекетінде бағаны өсіру фактілері анықталғанын жазған едік.

     

    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
