Түркістан облысында мұнай өнімдерін заңсыз тасымалдаудың 260 фактісі анықталды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Өзбекстанмен шекаралас аймақтарда жанар-жағармайды көрші елге заңсыз тасымалдауды тоқтату мақсатында рейдтік іс-шаралар жүргізіліп жатыр.
Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше, жыл басынан бері өңірде мұнай өнімдерін заңсыз шығарудың 260 дерегі анықталған. Нәтижесінде сот шешімімен 15 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынды.
– Облыс көлемінде Өзбекстанмен шектесетін 6 кеден бекеті және 2 бақылап-өткізу пункті жұмыс істейді. Биыл 24,7 тонна бензин мен 35,3 тонна дизель отыны тәркіленді. Көлік құралдарының салмақтық және көлемдік талаптарын бұзудың 3 769 фактісі тіркеліп, 159 миллион теңге көлемінде айыппұл өндірілді, – деді департаменттің Тауарлар шығарылғаннан кейінгі кедендік бақылау басқармасының басшысы Айдос Қадірбердиев.
Түркістан облысы кәсіпкерлік және сауда басқармасының ақпаратына сәйкес, 24 желтоқсандағы жағдай бойынша өңірде АИ-92 маркалы бензиннің бағасы – 225 теңге, АИ-95 – 295 теңге, ал дизель отынының орташа бағасы – 333 теңге.
Бұдан бұрын Түркістан облысында 89 жанармай құю бекетінде бағаны өсіру фактілері анықталғанын жазған едік.