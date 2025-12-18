20:47, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Түркістан облысында полиция насыбай өндіретін жасырын цехты анықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Егде жастағы ер адамның ауласындағы сарайынан 2000 келі болатын 40 қап насыбай өнімі мен оны дайындайтын құрылғылар табылды. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі хабарлады.
Келес аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында жергілікті тұрғынның тұрғылықты мекенжайынан насыбай өндіретін цехты анықтады.
Қазіргі таңда аталған дерек тіркеліп, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Айта кетелік Шымкентте полиция синтетикалық есірткінің ірі партиясын тәркіледі. Сонымен қатар Шымкентте жалған лимонад сатқан тұрғын ұсталған еді.