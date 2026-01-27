Түркістан облысында санитарлық талапты бұзған мектеп асханаларына 7,3 млн теңге айыппұл салынды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM - Түркістан прокурорлары 70-тен астам білім беру мекемелерінің асханаларында санитариялық талаптардың сақталмағанын анықтады.
Түркістан облысының прокуратурасы білім беру ұйымдарының асханаларын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігіне талдау жүргізді.
— Талдау нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы аясында асханаларды жаңғыртып, пайдалануға алған кәсіпкерлердің 70 мектепте санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысыз қызмет атқарып келгені анықталды, — делінген хабарламада.
Түркістан облысының прокуратурасы аталған заң бұзу бойынша облыс әкімдігіне және санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне қадағалау актілерін енгізді.
— Нәтижесінде 50 білім беру мекемесі санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыларын алды және 12 184 балаға тиісті қызмет көрсетіледі.
Заң бұзу бойынша мектеп әкімшілігі мен кәсіпкерлерге «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінің 463-бабының 1-бөлігіне сәйкес 81 әкімшілік хаттама толтырылып, жалпы сомасы 7,3 млн теңгеден астам айыппұл салынды, — делінген Түркістан облысының прокуратурасы хабарламасында.
Айта кетелік Алматыда санитарлық талаптарды бұзған білім беру нысандары ірі айыппұл төлеген еді.