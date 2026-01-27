KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:50, 27 Қаңтар 2026

    Түркістан облысында санитарлық талапты бұзған мектеп асханаларына 7,3 млн теңге айыппұл салынды

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM - Түркістан прокурорлары 70-тен астам білім беру мекемелерінің асханаларында санитариялық талаптардың сақталмағанын анықтады. 

    Түркістан облысында санитарлық талаптарды бұзған мектеп асханаларына айыппұл салынды
    Фото: ДСМ

    Түркістан облысының прокуратурасы білім беру ұйымдарының асханаларын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігіне талдау жүргізді.

    — Талдау нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы аясында асханаларды жаңғыртып, пайдалануға алған кәсіпкерлердің 70 мектепте санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысыз қызмет атқарып келгені анықталды, — делінген хабарламада.

    Түркістан облысының прокуратурасы аталған заң бұзу бойынша облыс әкімдігіне және санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне қадағалау актілерін енгізді.

    — Нәтижесінде 50 білім беру мекемесі санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыларын алды және 12 184 балаға тиісті қызмет көрсетіледі.

    Заң бұзу бойынша мектеп әкімшілігі мен кәсіпкерлерге «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінің 463-бабының 1-бөлігіне сәйкес 81 әкімшілік хаттама толтырылып, жалпы сомасы 7,3 млн теңгеден астам айыппұл салынды, — делінген Түркістан облысының прокуратурасы хабарламасында.

    Айта кетелік Алматыда санитарлық талаптарды бұзған білім беру нысандары ірі айыппұл төлеген еді

    Асхана Санитария Мектеп Прокуратура Түркістан облысы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
