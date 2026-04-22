    05:03, 22 Сәуір 2026 | GMT +5

    Түркістан облысында жылдың алғашқы үш айында 7700-ден астам азамат көші-қон заңын бұзған

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Облыста шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдалануға қатысты 100-ден астам дерек тіркелді.

    Көліктегі полиция
    Фото: Polisia.kz

    Биыл алғашқы үш айда Түркістан облысында 7 584 шетелдік уақытша тұру құжатын рәсімдеген. Сондай-ақ 166 шетелдікке Қазақстан Республикасының визасы берілген.

    Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, аталған кезеңде өңірде көші-қон заңнамасын бұзған 7 749 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

    — Олардың ішінде 1048 шетелдік елде болу тәртібін бұзған. Сонымен қатар 467 қабылдаушы тарап шетелдіктердің болу талаптарын сақтамаған, — делінген ресми мәліметте.

    Бұдан бөлек, шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдалану бойынша 102 дерек тіркелді. Сот шешімімен 579 шетелдік ел аумағынан шығарылды.

    Бұған дейін Қазақстан көші-қон саясатын жаңартып, елге жоғары білікті мамандар мен инвесторларды тартуға басымдық беріп отырғанын жазған едік. 

    Сәбит Тастанбек
