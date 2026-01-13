Түркістан облысында жүргізілген аудит 297,2 млрд теңге көлеміндегі заң бұзушылықты анықтады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облыстық тексеру комиссиясы тарапынан 2025 жылы 15 аудиторлы іс-шара жүргізілген, оның аясында 295 мемлекеттік аудит нысаны қамтылды.
Облыстық тексеру комиссиясының төрағасы Ғалымжан Тапеевтың айтуынша, өткен жылы өңірде аудит жүргізілген қаражат көлемі 637,8 млрд теңге болған. Тексеру нәтижесінде 297,2 млрд теңге көлеміндегі заң бұзушылық анықталды.
— Оның ішінде 55,2 млрд теңге бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін тиімсіз жоспарлау және пайдалануға тиесілі болса, 242 млрд теңгесі — қаржылық тәртіптің бұзылуы. Сонымен қатар, 1 095 рәсімдік тәртіп бұзушылық тіркелді. Қалпына келтіруге жататын қаржылық тәртіп бұзудың жалпы көлемі 241,6 млрд теңгені құрап, оның 27,5%-ы қалпына келтірілді. Сонымен қатар 331,7 млн теңге көлеміндегі қаржының 199 млн теңгесі, яғни 60%-ы өтелді, — деді ол.
Комиссия төрағасының мәлімдеуінше, құқық қорғау органдарына процестік шешім қабылдау үшін 8 материал жолданған.
— Сонымен қатар, 252 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік жауапкершілікке тарту мақсатында 255 материал жолданып, 183 материал бойынша 64,6 млн теңге көлемінде айыппұл салынды, — деді ол.
