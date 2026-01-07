Түркістан облысындағы жол-көлік оқиғасы салдарынан автобандағы қозғалыс тоқтады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — «Батыс Еуропа — Батыс Қытай» автожолының Түркістан облысы аумағындағы бір бөлігінде бірнеше көліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Апаттан кейінгі құтқару, тазалау шаралары үшін аталған автобанда көлік қозғалысын уақытша тоқтатуға тура келген.
Оқиға орнынан түсірілген бейнежазба әлеуметтік желілерде тарады. Кадрлардан Түркістан облысы Сайрам ауданындағы Қарабұлақ пен Манкент ауылдарының арасындағы жолда қатты соққы алған бірнеше автокөлікті көруге болады.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, жол-көлік оқиғасы «Батыс Еуропа — Батыс Қытай» автожолында болған. Алдын ала деректерге сәйкес, қолайсыз ауа райы жағдайында, атап айтқанда қою тұман кезінде жолда келе жатқан Chevrolet Cobalt маркалы көліктерінің бірінің жүргізушісі сол маркадағы тағы екі көлікпен соқтығысқан.
Апат салдарынан екі адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Қаза тапқандар жоқ. Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тексеру жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда аталған жол учаскесіндегі қозғалыс қайта қалпына келтірілді.
Полиция өкілдері жүргізіліп жатқан профилактикалық жұмыстарға қарамастан, кейбір жүргізушілер жол қозғалысының қарапайым ережелерін елемей жатқанын айтты.
— Полиция жол-көлік оқиғаларының алдын алу және жол қозғалысы ережелерін сақтау мақсатында тұрақты түрде профилактикалық іс-шаралар мен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеді. Алайда қабылданып жатқан шараларға қарамастан, жекелеген жүргізушілер қауіпсіздік талаптарын елемей, бұл өз кезегінде апатты жағдайларға әкеліп соғып жатыр, — деп хабарлады Түркістан облыстық полиция департаментінде.
Құқық қорғау органдары жүргізушілерді тағы да жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, қауіпсіз жылдамдықты таңдауға, жол және ауа райы жағдайларын ескеруге, сондай-ақ көлік тізгінінде барынша мұқият болуға шақырды.
Бұған дейін синоптиктер өңірдегі автожолдарда көру деңгейінің төмендеуі мүмкін екенін ескерткен. Олардың мәліметінше, 7 қаңтар күні Түркістан облысының оңтүстігінде және таулы аудандарында да тұман күтіледі. Таулы асуларда солтүстік-шығыс бағыттағы желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.