Түркістан облысында жарылыс болған үйдің тұрғындары жатақханаға орналастырылды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM - Түркістан облысының әкімі тиісті қызметтерге авариялық-қалпына келтіру жұмыстарына көмек көрсетуді, сондай-ақ осы уақыт арасында тұрғындарды қажетті тұрмыстық жағдайлармен қамтамасыз ету мәселесін шешуді тапсырды.
Әкімдіктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жақын күндері зақымданған тұрғын үйде қалпына келтіру жұмыстары басталады.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылында көпқабатты тұрғын үйде газ жарылысы болды.
Алдын ала мәлімет бойынша, жарылыс табиғи газдың екінші қабаттан шығуынан болған. Оқиға салдарынан үш пәтердің қабырғалары қирап, терезе жанынан өрт шыққан. Өрт толық сөндірілді.
Жарылыс кезінде пәтер иесі зардап шегіп, аудандық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оған қажетті медициналық көмек көрсетіп жатыр.
Оқиға орнында ТЖД, Жедел жәрдем, Полиция, жергілікті атқарушы органдар және 104 апаттық қызметі жұмыс істеді. Үй тұрғындары уақытша Шәуілдір ауылындағы колледждің жатақханасына орналастырылды.
Оқиғаның нақты себептері тиісті қызметтермен анықталуда.
Осыған дейін Түркістан облысындағы көппәтерлі тұрғын үйлердің бірінде газ жарылысы болғаны туралы жаздық.