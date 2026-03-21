Түркістан референдумда Ата заңды қолдаған ең белсенді облыстардың қатарында — Тоқаев
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев референдумға қатысып, мемлекетіміздің тағдырына бей-жай қарамаған бүкіл ел азаматтарына шынайы ризашылығын білдірді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
— Референдумға жұртшылық өте белсенді қатысты, бұл да қуанарлық жағдай. Осы сайлау науқаны ырысты ынтымағымызды паш етті. Бұл да өте маңызды үдеріс. Өйткені біз азаматтарымыздың отаншылдық рухын айқын сезіндік.
Түркістан жұртшылығы әрдайым елдік істен сырт қалмай, жүргізіліп жатқан реформаларды жаппай қолдап келеді. Бұл жолы да сіздер ауызбіршіліктің озық үлгісін айқын көрсеттіңіздер, — деді Президент.
Мемлекет басшысы Түркістан референдумда Ата заңды қолдаған ең белсенді облыстардың қатарында екенін айтты.
— Түркістан референдумда Ата заңды қолдаған ең белсенді облыстардың қатарында тұр. Дауыс берген жұртшылықтың 92,21 пайызы жаңа Конституцияны қолдады.
Баршаңызға рақмет! Киелі Түркістанда мемлекетіміздің тағдырына бей-жай қарамаған бүкіл ел азаматтарына шынайы ризашылығымды білдіремін, — деді ол.
Айта кетелік Мемлекет басшысы Түркістан облысына жұмыс сапарымен барды.