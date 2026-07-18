ТЖМ азаматтық қорғау органдарына қызметке қабылдау жүріп жатқанын хабарлады
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан ТЖМ азаматтық қорғау органдарына қызметке қабылдау тәртібі туралы ақпараттандырды.
Кандидаттарға қойылатын талаптар:
- Қазақстан Республикасының азаматтығы;
- жасы 18-ден 35 жасқа дейін;
- «В» және «С» санатындағы жүргізуші куәлігінің болуы (өрт сөндіру автокөліктерінің жүргізушілері үшін);
- саптық қызметке жарамдылығы.
Қызметтің артықшылығы:
- ауысымдық жұмыс кестесі;
- мемлекеттік бағдарлама және отбасының әрбір мүшесіне тұрғын үй төлемдері арқылы баспана алу мүмкіндігі;
- жыл сайынғы 30-дан 45 күнтізбелік күнге дейінгі ақылы еңбек демалысы;
- еңбек демалысына шыққанда сауықтыру үшін (екі лауазымдық айлықақы) жәрдемақы төлеу;
- 48 жаста зейнетке шығу құқығы;
- тегін бейіндік жоғары білім алу мүмкіндігі;
- мансаптық өсу және кәсіби даму;
- тұрақты жалақы.
– Құтқарушы мамандығы – бұл мықтылардың таңдауы: қызмет ету және көмекке бірінші болып келетін команданың бір бөлігі болу. Егер сен көмек қажет жерде болуға дайын болсаң, сенің жолың осы жерден басталады, - делінген хабарламада.
Толық ақпаратты өңірлердегі ТЖД мен Азаматтық қорғау академиясынан алуға болады.
Айта кетейік, өткен жылы құтқарушылар 276 адамның өмірін сақтап қалды.