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    ТЖМ азаматтық қорғау органдарына қызметке қабылдау жүріп жатқанын хабарлады

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан ТЖМ азаматтық қорғау органдарына қызметке қабылдау тәртібі туралы ақпараттандырды.

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    Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

    Кандидаттарға қойылатын талаптар:

    - Қазақстан Республикасының азаматтығы;

    - жасы 18-ден 35 жасқа дейін;

    - «В» және «С» санатындағы жүргізуші куәлігінің болуы (өрт сөндіру автокөліктерінің жүргізушілері үшін);

    - саптық қызметке жарамдылығы.

    Қызметтің артықшылығы:

    - ауысымдық жұмыс кестесі;

    - мемлекеттік бағдарлама және отбасының әрбір мүшесіне тұрғын үй төлемдері арқылы баспана алу мүмкіндігі;

    - жыл сайынғы 30-дан 45 күнтізбелік күнге дейінгі ақылы еңбек демалысы;

    - еңбек демалысына шыққанда сауықтыру үшін (екі лауазымдық айлықақы) жәрдемақы төлеу;

    - 48 жаста зейнетке шығу құқығы;

    - тегін бейіндік жоғары білім алу мүмкіндігі;

    - мансаптық өсу және кәсіби даму;

    - тұрақты жалақы.

    – Құтқарушы мамандығы – бұл мықтылардың таңдауы: қызмет ету және көмекке бірінші болып келетін команданың бір бөлігі болу. Егер сен көмек қажет жерде болуға дайын болсаң, сенің жолың осы жерден басталады, - делінген хабарламада.

    Толық ақпаратты өңірлердегі ТЖД мен Азаматтық қорғау академиясынан алуға болады.

    Айта кетейік, өткен жылы құтқарушылар 276 адамның өмірін сақтап қалды.

    Азаматтық қорғаныс Құтқарушылар ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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