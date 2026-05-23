ТЖМ Каспийдегі теңіз инфрақұрылымын дамытуды күшейтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрі генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов жұмыс сапары аясында Маңғыстау облысындағы «Баутино» жүк ауданында болды.
Ол ауданның инфрақұрылымымен және материалдық-техникалық жарақталуымен танысты.
Түпқараған ауданында орналасқан «Баутино» Каспий өңірі инфрақұрылымының негізгі нысандарының бірі болып табылады. Ол авариялық-құтқару және іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізуді, сондай-ақ теңіздегі мұнай төгінділерінің салдарын жоюды қоса алғанда теңіз операцияларын қолдау базасы ретінде маңызды рөл атқарады.
Министр ауданның Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі маңызын атап өтіп, техникалық әлеуетті одан әрі дамыту және теңіз инфрақұрылымын жаңғырту қажеттігін жеткізді. Сондай-ақ ТЖМ «Теңіз жасағы» бөлімшелері төтенше жағдайларға жедел әрекет ету тиімділігін арттырып, Каспий теңізі акваториясындағы қауіпсіздікті күшейтуге мүмкіндік береді.
Айта кетелік ТЖМ Каспийдегі теңіз құтқару жүйесін нығайтып жатқаны туралы жазған едік.