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    ТЖМ: Қысқа тұйықталу — тұрғын үйдегі өрттің басты себептерінің бірі

    АСТАНА. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрлігі қысқа тұйықталу — тұрғын үйлердегі өрттің ең жиі кездесетін себептерінің бірі екенін айтып, қауіптен сақтанудың қарапайым жолдарын атады.

    Короткое замыкание проводки, пожар
    Фото: freepik

    Қауіптің алдын алу үшін қарапайым ережелерді сақтаңыз:

    • Электр желісіне шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз, бірнеше қуатты электр құрылғысын бір уақытта қоспаңыз;
    • Тек жарамды розеткалар мен электр сымдарын пайдаланыңыз;
    • Электр жылытқыштары мен зарядтау құрылғыларын қараусыз қалдырмаңыз;
    • Күйік иісі шықса, ұшқын байқалса немесе розетка қызып кетсе, электр қуатын дереу ажыратыңыз;
    • Электр құрылғысы жанған жағдайда оны сумен сөндірмеңіз. Алдымен электр қуатын өшіріп, кейін өрт сөндіргішті немесе тығыз матаны қолданыңыз.

    — Электр қауіпсіздігі ережелерін сақтау — өзіңіздің және жақындарыңыздың қауіпсіздігінің кепілі екендігін есте сақтаңыз! — дейді мамандар.

    Бұған дейін елорда хостелдерінде өрт қауіпсіздігіне қатысты рейд жүргізілгенін жазғанбыз.

    Өрт Төтенше оқиғалар, апаттар ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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