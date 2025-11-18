KZ
    ТЖМ маманы өрттің негізгі шығу себептерін атады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қысқы жылыту маусымында өрт қауіпсіздігін сақтау аса маңызды. Бұл туралы ҚР ТЖМ Өртке қарсы қызмет комитетінің бас маманы Елдос Зияда Jibek Joly телеарнасының «Бүгін LIVE» бағдарламасында айтты.

    Алматы облысында өрт салдарынан 2 адам мерт болды
    Фото: Алматы облысы ТЖД

    – Жылыту маусымы басталғалы бері елімізде тұрғын үй секторында 870 өрт тіркелді. Өрттердің негізгі себептері - пештерді дұрыс пайдаланбау, ақаулы пештерді қолдану, электр сымдарының ақауы және отты абайсыз пайдалану, – деді Елдос Зияда.

    Оның айтуынша, ақаулы пештерге қатысты ең жиі кездесетін мәселелер - мұржалардың тазаланбауы, жарықтардың болуы, есік-қақпақтарының дұрыс жабылмауы, жанғыш материалдардың пеш маңында сақталуы және от жағу үшін түрлі тез жанатын сұйықтықтардың қолданылуы.

    – Құтқарушылар аталған жағдайлардың алдын алу мақсатында халықпен профилактикалық түсіндіру жұмыстарын тұрақты жүргізуде, – деп атап өтті маман.

    Сондай-ақ ол өрт шыққан жағдайда шұғыл түрде 101 немесе 112 нөмірлеріне хабарласу керектігін еске салды.

    – Ең бастысы өзіңіздің және жақындарыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ғимараттан дереу шығу қажет. Ал өрт сөндіру бригадалары оқиға орнына жеткеннен кейін тиісті жұмыстарды жүргізеді, – деді Елдос Зияда.

    Еске салсақ,Түркістан облысында тұрғын үйде болған өрттен 12 адам мерт болды.

    Сонымен қатар осы төтенше оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.

    Өрт Қоғам ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
