ТЖМ маманы өрттің негізгі шығу себептерін атады
АСТАНА. KAZINFORM – Қысқы жылыту маусымында өрт қауіпсіздігін сақтау аса маңызды. Бұл туралы ҚР ТЖМ Өртке қарсы қызмет комитетінің бас маманы Елдос Зияда Jibek Joly телеарнасының «Бүгін LIVE» бағдарламасында айтты.
– Жылыту маусымы басталғалы бері елімізде тұрғын үй секторында 870 өрт тіркелді. Өрттердің негізгі себептері - пештерді дұрыс пайдаланбау, ақаулы пештерді қолдану, электр сымдарының ақауы және отты абайсыз пайдалану, – деді Елдос Зияда.
Оның айтуынша, ақаулы пештерге қатысты ең жиі кездесетін мәселелер - мұржалардың тазаланбауы, жарықтардың болуы, есік-қақпақтарының дұрыс жабылмауы, жанғыш материалдардың пеш маңында сақталуы және от жағу үшін түрлі тез жанатын сұйықтықтардың қолданылуы.
– Құтқарушылар аталған жағдайлардың алдын алу мақсатында халықпен профилактикалық түсіндіру жұмыстарын тұрақты жүргізуде, – деп атап өтті маман.
Сондай-ақ ол өрт шыққан жағдайда шұғыл түрде 101 немесе 112 нөмірлеріне хабарласу керектігін еске салды.
– Ең бастысы өзіңіздің және жақындарыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ғимараттан дереу шығу қажет. Ал өрт сөндіру бригадалары оқиға орнына жеткеннен кейін тиісті жұмыстарды жүргізеді, – деді Елдос Зияда.
Еске салсақ,Түркістан облысында тұрғын үйде болған өрттен 12 адам мерт болды.
Сонымен қатар осы төтенше оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.