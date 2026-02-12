KZ
    13:20, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    ТЖМ: Соңғы үш жылда қауіпті өндірістік нысандарда 67 апат тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда мемлекеттік бақылау аясында шамамен 10 мың өнеркәсіптік кәсіпорын және 200 мыңнан астам қауіпті өндірістік объект тіркелген. Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрінің орынбасары Ерболат Садырбаев хабарлады.

    Фото: ОКҚ

    — Қауіпті өндірістік объектілердің ең көп саны мұнай-газ өндіру саласында — 71 158. Көтергіш құрылғылар — 26 014, мұнайхимия және мұнай өңдеу — 20 468, тау-кен өнеркәсібі — 18 407, қазандық шаруашылығы — 17 484 нысан, — деді Ерболат Садырбаев Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында.

    Вице-министрдің айтуынша, арнайы комитет пен аумақтық бөлімшелер 11 мемлекеттік қызмет көрсетеді. 2025 жылы барлығы 11 685 мемлекеттік қызмет көрсетілген.

    — Соңғы үш жылда қауіпті объектілерде 67 апат тіркелді. Ең көп апат тау-кен саласында — 10, мұнай-газ өндіруде — 14, газ шаруашылықтарында — 10, көтергіш құрылғыларда — 11 болды. Бұл өнеркәсіптік қауіпсіздікті жүйелі бақылаудың маңызды екенін көрсетеді, — деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін ТЖМ тұрғындарды аяз кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырған болатын. 

    Тегтер:
    Өнеркәсіп Төтенше оқиғалар, апаттар Мұнай/газ ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
    Автор
