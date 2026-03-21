    08:27, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    ТЖМ су тасқынының алдын алу үшін мұз жару жұмыстарын жалғастырып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM —   Солтүстік Қазақстан облысында су тасқыны қаупінің алдын алуға бағытталған жарылыс жұмыстарын жүргізу жалғасып жатыр. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Видеодан алынған скрин

    Ақжар ауданында Қулыкөл елді мекенінің маңындағы Қарасу өзенінде 1200 шаршы метр аумақта мұзды ұсақтау жұмыстары жүргізілді. 

    Жүргізіліп жатқан іс-шаралардың негізгі мақсаты – мұз жамылғысын әлсірету және бұзу, мұз кептелістерінің пайда болуына жол бермеу, сондай-ақ мұз жүруінің кедергісіз өтуін қамтамасыз ету.

    Айта кетелік Сілеті өзенінде мұз жару жұмыстары жүргізілген еді

    Назым Бөлесова
    Соңғы жаңалықтар