ТЖМ терек мамығы өрт қаупін күшейтетінін ескертті
АСТАНА. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрлігі терек мамығының қауіптілігі туралы еске салып, сақ болуға шақырды.
— Жаздың басталуымен аулаларда, тротуарларда және ғимараттардың жанында жиналатын терек мамығынан өрт қаупі күрт артады. Ол тез тұтанғыш, тіпті кездейсоқ лақтырған сіріңке немесе темекі тұқылдары өртке әкелуі мүмкін, — делінген ведомствоның хабарламасында.
Мамықты өртеу ерекше қауіп төндіреді, оны балалар ойын ретінде қабылдайды. Көбінесе өрт тез таралып, машиналарға, ғимараттарға және тұрғын үйлерге ауысады.
ТЖМ біреудің мамықты өртеп жатқанын көрсеңіз, назардан тыс қалдырмауды ескертті.
- балаларға «отпен ойнау» қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін екенін түсіндіріңіз;
- жиналған мамықты жинаңыз;
- су төгіңіз, өртемеңіз;
- құрғақ жерлер мен мамықтың жанында темекі шекпеңіз;
- от жақпаңыз.
Терек мамығы бірнеше секунд ішінде өртке ұласып, оның зияны орасан зор болуы мүмкін екені айтылды.
Еске сала кетейік, бұған дейін ШҚО-да өрт қаупіне байланысты орманға барғандарға айыппұл салынған болатын.