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    ТЖМ жаңа Tesla Cybertruck көліктерін сатып алады

    АСТАНА. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігі құтқару бөлімшелеріне Tesla Cybertruck көліктерін сатып алуды жалғастырады. Бұл туралы ТЖ вице-министрі Ерболат Садырбаев Үкіметтегі брифингте айтты.

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    Фото: ТЖД

    Вице-министрдің айтуынша, бұған дейін алғашқы көліктерді Алматы қаласының ТЖ департаменті сатып алған және өз тиімділігін көрсеткен. 

    – Біздің министрлік дәл осындай шұғыл көмек қажет жағдайларда жұмыс істейді, мұнда әр минут маңызды. Tesla Cybertruck әзірге, артық айтпай-ақ қояйын, түрлі төтенше жағдайларға шығу кезінде өзін жеткілікті деңгейде ақтады. Біз адамдардың өмірін құтқару туралы айтып отырмыз, – деді Ерболат Садырбаев тілші сұрағына берген жауапта. 

    Е. Садырбаев министрліктің автопаркін жаңарту жұмыстары жалғасып жатқанын, бұл ретте техниканың тиімділігіне басымдық беріліп отырғанын атап өтті.

    – Болашақта бұл көліктерді тағы сатып алу жоспарда бар. Жалпы министрлік техниканы жаңарту саясатын жүргізіп отыр, мұнда негізгі назар оның тиімділігіне аударылады, – деді ол.

    Бұған дейін Маңғыстау даласында ТЖМ құтқарушылары Ұлыбританиядан келген туристерге көмек көрсеткен еді.

    ҚР Үкіметі Көлік ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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