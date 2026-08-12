UFC: Дияр Нұрғожай Лас-Вегаста қарсыласын 4 минут 59 секундта жеңді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Арнайы операциялар күштерінің әскери қызметшісі, кіші сержант Дияр Нұрғожай Лас-Вегаста (АҚШ) өткен UFC турнирінде кезекті рет жеңіске жетті, деп хабарлайды ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі.
Жартылай ауыр салмақта өнер көрсеткен қазақстандық спортшы Бразилия өкілі Бруно Лопеспен кездесті. Дияр Нұрғожай қарсыласын жекпе-жектің бірінші раундында-ақ техникалық нокаутпен жеңді.
Жекпе-жектің шешуші сәті алғашқы бес минуттың соңғы секундтарында болды. Раунд соңына дейін жоғары қарқын мен жинақылықты сақтаған қазақстандық спортшы нәтижелі шабуыл жасап, қарсыласына қысымды күшейте түсті. Төреші жекпе-жекті алғашқы раундтың аяқталуына небәрі бір секунд қалғанда, яғни 4 минут 59 секундта тоқтатты.
Осылайша, Дияр Нұрғожай жоғары физикалық төзімділігін, психологиялық тұрақтылығын және барынша шиеленісті жағдайда да кәсіби шеберлігін сақтай алатынын дәлелдеп шықты.
Мұндай қасиеттер арнайы мақсаттағы бөлімшелердегі әскери қызмет үшін аса маңызды. Өйткені әскери қызметшіден жоғары кәсіби дайындық, тәртіп, ұстамдылық және ерекше қауіпті жағдайларда сенімді әрекет ету қабілеті талап етіледі.
Бұған дейін қазақстандық спортшы Бразилия өкілі Рафаэль Тобиасты жеңіп, үш раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің бірауызды шешімімен жеңіске жеткен.
-Жалпы, әлемдегі аралас жекпе-жек бойынша ең ірі ұйымның турнирлерінде өнер көрсетіп жүрген Дияр Нұрғожай 12 рет жеңіске жетіп, екеуінде жеңіліс тапқан,-делінген хабарламада.
Осыған дейін Дияр Нұрғожайдың UFC-дегі алғашқы жеңісі туралы жаздық.