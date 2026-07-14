KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Үгіт материалдары мүгедектігі бар адамдарға қолжетімді болуы керек — ОСК

    АСТАНА. KAZINFORM — Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Құрылтай депутаттарының сайлауына қатысатын саяси партияларды үгіт материалдарын әзірлеу кезінде мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын ескеруге шақырды. 

    Үгіт материалдары мүгедектігі бар адамдарға қолжетімді болуы керек — ОСК
    Фото: Kazinform

    — Партиялар үгіт іс-шаралары мен материалдарын әзірлеу барысында көру, есту және тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын ескеруі тиіс. Олар сайлаушылармен кездесулер өтетін орындардың кедергісіз қолжетімді болуын қамтамасыз етіп, жария іс-шараларды сурдоаудармамен сүйемелдеуге және сайлауалды бағдарламаларын қолжетімді форматта ұсынуға назар аударуы қажет. Саяси партияларды осы талаптарды ескеруге шақырамын, — деді партия төрағасы.

    Еске сала кетейік, Құрылтай депутаттарының сайлауына 34,3 млрд теңге бөлінді.

    Құрылтай сайлауында жеті партиядан 546 кандидат бақ сынайды.

    Сайлау Құрылтай ҚР Орталық сайлау комиссиясы Нұрлан Әбдіров
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
    Авторлар