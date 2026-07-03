Уимблдон турнирі: Анна Данилина миксте екінші айналымға шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Анна Данилина миксте Уимблдон турнирінің екінші айналымына өтті.
Америкалық Джеймс Трейсимен бірге жарыстың 8-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина алғашқы айналымда ұлыбританиялықтар Эмили Эпплтон — Люк Джонсонмен бетпе-бет келді.
Қазақстандық-америкалық жұп 7:5, 6:4 есебімен жеңіске жетті.
Бір сағат 12 минутқа созылған бәсеке барысында Данилина — Трейси 4 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың тең жартысын пайдаланды.
Қарсылас дуэт 6 эйс жасағанымен, 4 брейк-пойнттан ештеңе шығара алмады.
Анна Данилина — Джеймс Трейси ширек финалға шығу үшін франциялықтар Кристина Младенович — Мануэль Гинар немесе индонезиялық Алдила Сутджиади — аргентиналық Гидо Андреосси жұптарының қай жеңгенімен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Елена Рыбакинаның орталық кортта қарсыласын ойсырата жеңгенін жазған едік.
Сондай-ақ Александр Бублик Уимблдон турнирінің үшінші айналымына шықты.