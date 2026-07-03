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    Уимблдон турнирі: Анна Данилина миксте екінші айналымға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Анна Данилина миксте Уимблдон турнирінің екінші айналымына өтті. 

    Анна Данилина
    Фото: ҚТФ

    Америкалық Джеймс Трейсимен бірге жарыстың 8-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина алғашқы айналымда ұлыбританиялықтар Эмили Эпплтон — Люк Джонсонмен бетпе-бет келді.

    Қазақстандық-америкалық жұп 7:5, 6:4 есебімен жеңіске жетті.

    Бір сағат 12 минутқа созылған бәсеке барысында Данилина — Трейси 4 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың тең жартысын пайдаланды.

    Қарсылас дуэт 6 эйс жасағанымен, 4 брейк-пойнттан ештеңе шығара алмады.

    Анна Данилина — Джеймс Трейси ширек финалға шығу үшін франциялықтар Кристина Младенович — Мануэль Гинар немесе индонезиялық Алдила Сутджиади — аргентиналық Гидо Андреосси жұптарының қай жеңгенімен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Елена Рыбакинаның орталық кортта қарсыласын ойсырата жеңгенін жазған едік.
    Сондай-ақ Александр Бублик Уимблдон турнирінің үшінші айналымына шықты.

    Анна Данилина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар