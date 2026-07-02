Уимблдон турнирі: Елена Рыбакина орталық кортта қарсыласын ойсырата жеңді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 1-ракеткасы Елена Рыбакина Уимблдон турнирінің үшінші айналымына шықты.
Қазақстандық теннисші екінші ойынын Лондондағы орталық кортта әлемдік рейтингіде 50-орындағы америкалық Кэти Макнеллимен өткізді.
Қарсыластар осыған дейін өзара екі рет кездескен, есеп – 1:1, тең еді.
Бұл жолы бірінші партияда Елена айқын басымдылық көрсетті – 6:1.
Рыбакина екінші сетті де брейкпен бастады – 2:0. Тағы бір брейк – 5:2. Содан кейін екінші матчболын пайдалана білді – 6:2.
Бір сағат 10 минутқа созылған бәсекеде Е.Рыбакина 1 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың төртеуін мүлт жіберген жоқ. Америкалық теннисші 1 эйспен шектелді.
Елена Рыбакина төртінші айналымға шығу үшін әлемнің 27-ракеткасы, бельгиялық Элизе Мертенспен таласады. Ол екінші айналымда рейтингіде 95-сатыдағы өзбекстандық Мария Тимофееваны жолдан тайдырды – 2:6, 6:3, 6:0.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Анна Данилинаның жұптық сында Юлия Путинцеваны ұтқанын жазған едік.