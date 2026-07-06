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    Уимблдон турнирі: Анна Данилина жарыс жолын аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 6-ракеткасы Анна Данилина Уимблдон турнирінің ширек финалына шыға алмады.

    Анна Данилина
    Фото: ҚТФ

    Сербиялық Александра Круничпен бірге жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші үшінші айналымда эстониялық Ингрид Нил — мексикалық Джулиана Олмосқа тап келді.

    Бірінші партияда Анна мен Александра басымдылық таныттты — 7:5 Екіншісінде есеп 3:3 болған мезетте эстониялық-мексикалық дуэт брейк жасап кетті — 6:4.

    Үшінші, шешуші партия да дәл осындай есеппен Нил мен Олмостың пайдасына жазылды.

    Екі сағат 48 минутқа созылған тартысты бәсекеде Данилина — Крунич 7 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың тек біреуін ғана пайдаланды. Қарсылас жұп 2 эйс, 2 брейкпен (6 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Осылайша, Анна Данилина Уимблдонда жарыс жолын аяқтады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Дамир Жалғасбайдың жарыстың 7-ракеткасын жеңгенін жазған едік.

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    Анна Данилина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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