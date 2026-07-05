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    Уимблдон турнирі: Дамир Жалғасбай жарыстың 7-ракеткасын жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасында Уимблдон турнирін сәтті бастады.

    Дамир Жалғасбай
    Фото: ҚТФ

    Дамир бастапқы кездесуін осы жарыстың 7-ракеткасы, аустриялық Тило Берманмен өткізді.
    Аустриялық спортшы матчты сәтті бастады — 6:3.

    Бұдан кейін Дамир қос бірдей тай-брейкте таразы басын өзіне аудара білді — 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

    Тартысты матч 2 сағат 13 минутқа созылды.

    Дамир Жалғасбай үшінші айналымға шығу үшін оңтүстікафрикалық Коннор Дойгпен таласады.

    Тағы бір қазақстандық Анна Данилина миксте америкалық Джеймс Трейсимен бірге екінші айналымда индонезиялық Алдила Сутджиади — аргентиналық Гвидо Андреоссиге жол берді — 6:7 (6:8), 7:5, 3:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде бес сеттік матчта жеңіске жеткен Александр Бубликтің төртінші айналымға өткенін жазған едік.

    Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар