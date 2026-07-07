Уимблдон турнирі: Қарсыласын ойсырата ұтқан Заңғар Нұрланұлы үшінші айналымға шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Заңғар Нұрланұлы жекелей сында жасөспірімдер арасында Уимблдон турнирінің үшінші айналымына жолдама алды.
Жарыстың 8-ракеткасы болып тіркелген Заңғар екінші айналымда аустралиялық Даниэл Йовановскиді ойсырата жеңді - 6:1, 6:1.
Матч небәрі 55 минутқа созылды.
Тағы бір қазақстандық Дамир Жалғасбай екінші айналымда аса тартысты матчта оңтүстікафрикалық Коннор Дойгқа жол берді - 6:4, 6:7 (3:7), 6:7 (6:8).
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Дамир Жалғасбайдың жеңісті жолын жұптық сында жалғастырғанын жазған едік.